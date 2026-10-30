Канело – Мбіллі: де дивитися трансляцію в Україні

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться один із головних боксерських поєдинків року. Мексиканець Сауль "Канело" Альварес зустрінеться з французом Крістіаном Мбіллі в бою за титул чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі.

Головна подія вечора боксу під назвою "Мексика проти всього світу" стане поверненням Альвареса на ринг після 13-місячної перерви. У вересні 2025 року мексиканець зазнав поразки від Теренса Кроуфорда, а тепер матиме нагоду знову поборотися за чемпіонський пояс, пише 24 Канал.

Хто зустрінеться на рингу

Його суперником стане чинний володар титулу WBC Крістіан Мбіллі. Француз має рекорд 29 перемог, одну нічию та жодної поразки, причому 24 своїх перемоги здобув нокаутом. Свій останній поєдинок у вересні 2025 року він завершив нічиєю проти Лестера Мартінеса.

Цікаво, що під час підготовки до поєдинку Альварес частково тренувався в одному таборі з українським боксером Олександром Усиком. Українець також прибув до Саудівської Аравії, щоб підтримати мексиканського спортсмена.

Коли відбудеться бій Канело – Мбіллі

Поєдинок пройде в суботу, 31 жовтня, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За київським часом головний бій вечора очікується вже після опівночі – орієнтовно о 00:30 1 листопада.

Організатори запланували початок вечора боксу на 16:00 за київським часом, а основний кард розпочнеться ввечері. Точний час виходу Альвареса та Мбіллі на ринг може змінитися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

Де дивитися Канело – Мбіллі в Україні

Офіційним транслятором вечора боксу в Україні стане стримінгова платформа DAZN. Перегляд головного поєдинку буде доступний за системою Pay-Per-View (PPV), тобто за окрему плату.

Вартість доступу до трансляції для українських користувачів становить 899 гривень. Для перегляду необхідно мати стандартну підписку DAZN та придбати доступ до конкретної події. Водночас на окремих преміальних тарифах, зокрема DAZN Ultimate, трансляція може бути включена у вартість підписки.