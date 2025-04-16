Готується закрити поразку: український боксер битиметься у Німеччині

Зовсім скоро Карен Чухаджян повернеться у ринг. Український боксер плідно готується до наступного поєдинку, аби закрити минулорічну поразку.

В'ячеслав Сенченко висловився стосовно майбутнього Карена Чухаджяна. Тренер українця розповів про наступний поєдинок свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на РБК-Україна.

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Коли відбудеться бій

Український тренер заявив, що Карен Чухаджян знає ім'я наступного суперника. Навіть відома дата проведення поєдинку, однак офіційного оголошення ще не було, проте скоро буде анонс.

В'ячеслав Сенченко наголосив, що наразі Чухаджян активно готується до бою. Карен набирає форму та вже два тижні проводить спаринги у Києві. Друга підготовка відбудеться у Німеччині.

Так, є і суперник і дата, але поки що офіційно про це не оголосили. Відомо, що Карен буде битися за пояс проти аргентинського боксера 10 травня у Німеччині. Місто Росток. Скоро буде анонс,

– сказав Сенченко.

Нагадаємо, що Карен Чухаджян бився востаннє у листопаді минулого року. Тоді український боксер поступився рішенням суддів Джарону Еннісу у титульному поєдинку.