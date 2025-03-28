"Вже немає чого доводити": ексчемпіон світу застеріг Усика перед реваншем з Дюбуа

Олександр Усик близький до реваншу із Даніелем Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився щодо можливої другої битви Усик – Дюбуа.

Карл Фроч запевнив, якщо Олександру Усику вдруге вдасться перемогти Даніеля Дюбуа, то українцю можна спокійно йти на заслужену пенсію. Хоча і без цього бою український боксер досягнув вже усіх вершин у боксі та не змушений більше нікому нічого доводити, пише 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Фроч про реванш Усик – Дюбуа

За словами колишнього чемпіона світу, цей реванш дозволить Дюбуа відновити свою репутацію після скандального удару нижче пояса у першому бою.

Якщо Усик битиметься з Дюбуа і виконає завдання, то може спокійно завершувати кар'єру. Ти досягнув всього, а потім дав Дюбуа шанс відновити свою репутацію після скандального удару у першому бою, який викликав багато запитань. Але Усик битиметься з хлопцем, який набагато молодший і має уже багато досвіду. Це сміливий крок від Усика, йому вже нема чого доводити,

– заявив Фроч.

Нагадаємо, що у першому бою (у серпні 2023-го року) скандальний удар від Дюбуа був по ходу п'ятого раунду, а вже у дев'ятому раунді "Динаміт" програв технічним нокаутом.

Після цієї перемоги Усик провів два переможні бої проти Тайсона Ф'юрі, а Дюбуа три поєдинки, у яких теж не знав смаку поразок.

Відзначимо, що Даніель нарешті повертається у ринг після хвороби. Натомість Усик продовжує чекати офіційного призначення свого наступного суперника. Ним може стати, як Дюбуа, так Джозеф Паркер, з яким може провести обов'язковий захист поясу WBO.