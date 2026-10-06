Катерина Усик показала рідкісні фото батьків

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася рідкісними світлинами зі своєї родини. Приводом для публікації став 65-річний ювілей її батька, який відзначив день народження 27 вересня.

З нагоди свята Олександр і Катерина Усики прилетіли до Іспанії, де нині живуть батьки Катерини. Подружжя організувало для іменинника велике сімейне святкування. Кадрами з вечірки Катерина поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про батьків Катерини Усик

Батьки Катерини Усик нечасто з'являються в її соцмережах, хоча сама дружина спортсмена регулярно публікує моменти з особистого життя. Тож нові фотографії дали можливість шанувальникам побачити тещу й тестя Олександра Усика.

Батько та мати Катерини Усик / Фото інстаграм Катерини Усик

Тато Катерини та його дружина – українці. Мати родом із Кривого Рогу, де свого часу працювала вчителькою. А батько – уродженець Сімферополя, який працював таксистом.

Святкування 65-річчя тата Катерини / Фото інстаграм Катерини Усик

Свого часу подружжя опинилося в Красноярську, де й познайомилося. 15 травня 1988 року в них народилася донька Катерина. Через два роки родина повернулася в Україну та мешкала в Криму.

Батьки Катерини перебувають у шлюбі понад 40 років.

Батьки Катерини Усик / Фото інстаграм дружини українського боксера

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони виїхали за кордон і живуть в Іспанії. Там разом із ними вже кілька років живуть двоє синів Катерини та Олександра Усиків – Михайло та Кирило. Їхні доньки, Єлизавета та Марія, проживають в Україні.