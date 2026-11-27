Катерина Усик, дружина українського боксера Олександра Усика, ділилася особистою історією, про яку раніше не розповідала публічно. Виявилося, що вона народилася передчасно з критично малою вагою – лише 1200 грамів.

Перші три місяці життя майбутня дружина чемпіона провела під наглядом лікарів. Про непростий початок свого життя Катерина розповідала у соціальній мережі інстаграм.

Катерина Усик народилася з вагою 1200 грамів

Катерина з'явилася на світ 15 травня 1988 року. За її словами, вона народилася раніше запланованого терміну та важила лише 1,2 кілограма. Через це після народження їй знадобився тривалий медичний догляд.

Лікарі продовжували виходжувати немовля протягом приблизно трьох місяців. Увесь цей час батьки Катерини щодня приїжджали до лікарні, щоб бачити доньку та стежити за її станом.

15 травня 1988 року народилася дівчинка. Трішки раніше своєї дати, яка важила всього 1,200. За якою ще доглядали лікарі місяці так 3. До якої кожен день приїжджали батьки, дивились, як вона набирає вагу, як вона стає схожа на людину. Ця дівчинка дуже хотіла жити і не тільки жити, а бути здоровою, і це сталося,

– писала Катерина.

За словами дружини боксера, попри складні обставини після народження, їй вдалося подолати цей непростий період.



Катерина Усик / Фото інстаграм usyk_kate1505

Що Катерина Усик розповідала про своє життя

Ділячись історією народження, Катерина також розповіла про своє ставлення до життя та близьких людей. Вона зізналася, що цінує кожен день і вдячна за все, що має.

Мені вже 38 років. Я щаслива кожну хвилину за те, що живу в цьому світі. Я дуже люблю життя, я дуже люблю людей, я ціную все, що мені подарував цей світ,

– зазначала дружина боксера.

Окремо Катерина подякувала батькам, чоловікові, дітям і друзям за підтримку та любов.

Вдячна своїм батькам, чоловіку, дітям, друзям за те, що вони роблять мене тією, хто я є сьогодні,

– додала вона.



Катерина Усик / Фото інстаграм usyk_kate1505

Скільки років Катерині Усику та що відомо про її родину

Катерина Усик народилася 15 травня 1988 року. Вона відома широкій аудиторії як дружина українського боксера Олександра Усика, але також веде власні соціальні мережі, де ділиться сімейними моментами та подіями з особистого життя.

Історія кохання Катерини та Олександра Усиків розпочалася ще у шкільні роки в Сімферополі. Майбутнє подружжя навчалося у паралельних класах. У 2009 році вони одружилися.

Сьогодні Олександр і Катерина Усики виховують чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію, а також синів Кирила й Михайла.