"Звідки взявся цей хлопець": тренер Девіса вщент розніс боксерську спадщину Усика

Список хейтерів Олександра Усика поповнився ще одним критиком. Мова йде про тренера Кенні Елліса, який працює із чемпіоном світу у легкій вазі Джервонтою Девісом. Коуч негативно висловився про спадщину українського боксера.

Наставник Джервонти Девіса повністю знецінив внесок Олександра Усика в історію боксу. Кенні Елліс відверто розповів, що не включив би українського боксера навіть у топ-20 свого рейтингу найкращих бійців в історії, пише 24 Канал із посиланням на MillCity Boxing.

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Тренер Девіса не оцінив спадщину Усика

Також коуч Девіса "проїхався" по фанатах боксу. Він заявив, що уболівальники не пам'ятають легенд боксу, а виділяють лише сучасних боксерів. Елліс розніс чинних чемпіонів світу.

Я не можу високо оцінити Усика, звідки взявся цей хлопець? Він не був ні в моєму топ-10, ні навіть в топ-20. Уболівальники зараз не знають боксерів минулого, вони знають лише бійців теперішнього. Навіть претенденти минулих епох були сильнішими за сучасних чемпіонів світу,

– заявив Елліс.

Варто пригадати, що авторитетний журнал The Ring назвав Усика найкращим боксером 2024-го року. Минулого року українець двічі поспіль переміг Тайсона Ф'юрі. Також Олександр очолював інші боксерські рейтинги від різноманітних видань.

Нагадаємо, що Джервонта Девіс у травні 2024-го викликав на бій іншого українського боксера Василя Ломаченка. Однак той відмовився від поєдинку. Василь не зміг вдруге за минулий рік вийти у ринг через травму спини, яка може закінчити його професійну кар'єру.