Епатажний кривдник Берінчика проведе захист титулу: хто став суперником
- Кейшон Девіс проведе захист титулу проти Едвіна Де Лос Сантоса в Норфолку, США.
- Де Лос Сантос раніше програв чемпіону світу WBC Шакуру Стівенсону у листопаді 2023 року.
Одіозний Кейшон Девіс проведе захист титулу після перемоги над Денисом Берінчиком. Бій американського боксера відбудеться влітку 2025 року.
Епатажний Девіс битиметься проти Едвіна Де Лос Сантоса. Хоча раніше у соціальних мережах домініканець написав, що бій із Кейшоном зірвався, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
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Коли відбудеться бій
Поєдинок між Кейшоном Девісом та Едвіном Де Лос Сантосом відбудеться у Норфолку, США. Проведення бою заплановано на 7 червня цього року.
Для Кейшона Девіса захист титулу WBO стане першим з лютого 2025 року. Тоді американський боксер відібрав чемпіонський пояс у Дениса Берінчика.
До слова. Кейшон Девіс провів у професійному ринзі 13 боїв. Американський боксер не зазнав жодної поразки.
Едвін Де Лос Сантос битиметься вперше за півтора року. У листопаді 2023 року поступився одноголосним рішенням суддів чемпіону світу WBC Шакуру Стівенсону.