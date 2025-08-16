Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні. Наступним суперником українського боксер має стати Джозеф Паркер.

Оскільки, WBO зобов'язала "Короля хевівейту" захищати титул організації у бою проти новозеландця, який головним претендентом на пояс. Проте інший боксер може стати суперником Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Якого суперника може отримати Усик?

Олександр Усик може побитись з Деонтеєм Вайлдером. Шеллі Фінкель, менеджер американського боксера, висловився про потенційний бій між його підопічним та абсолютним чемпіоном світу.

Відомо, що команда Вайлдера розглядає можливий бій з Усиком. Протистояння між американцем та українцем може відбутись вже у цьому році.

Ми плануємо, що Деонтей зможе провести ще один бій до кінця 2025 року. Після цього ми будемо чекати великого поєдинку наступного року. Ми б розглянули варіанти з Ентоні Джошуа або Олександром Усиком, щось на кшталт цього,

– сказав Фінкель.

Нагадаємо, що Олександр Усик може втратити статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Якщо український боксер відмовиться від бою проти Джозеф Паркера та залишиться без титулу WBO.

Раніше повідомляли про те, що американський гігант кинув виклик Олександру Усику на поєдинок. Боксер виступив з гучною заявою щодо бою з українським чемпіоном.