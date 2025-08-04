Володимир Кличко за свою кар'єру провів шалену кількість поєдинків. У далекому 2004 році "Доктор Сталевий Молот" зазнав неочікуваної поразки від Леймона Брюстера.

Легенда українського боксу поступився американцю у бою за вакантний титул WBO. Поразка Кличка-молодшого здивувала спортивну спільноту, а Володимиру радили завершити кар'єру, повідомляє 24 канал.

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Як Кличко програв Брюстеру?

Леймон Брюстер з перших хвилин бою налетів на Володимира Кличка, намагаючись здобути швидку перемогу. Американський боксер не отримав бажаного результату, а "Доктор Сталевий Молот" почав влучати джебом та боковими ударами.

Згодом Кличко-молодший додав праву руку, повністю домінуючи у бою з Брюстером. Вже здавалось, що Володимир на шляху до чергової перемоги та після четвертого раунду все пішло за іншим сценарієм.

У 4 раунді Володимир Кличко відправив Леймона Брюстера у нокдаун, але не зміг добити. П'ятий раунд став фінальним у поєдинку між українським боксером та представником США.

Брюстер зміг зловити Кличка наприкінці раунду, так що Володимир опинився у куті, а рефері почав відлік. У результаті "Доктор Сталевий Молот" дивом протримався до гонгу, але зачепився за ногу рефері та впав без сил.

Рефері побачив, що Володимир Кличко перебував у поганому стані. Було ухвалене рішення зупинити бій між українським боксером та Леймоном Брюстером.

Володимир Кличко – Леймон Брюстер:

Після поєдинку Володимир Кличко пройшов медичний огляд, який виявив те, що "Доктор Сталевий Молот" був на межі діабетичної коми. У крові українського боксера норма цукру перевищувала у двічі.

Кличко-молодший здав повторні аналізи, які не виявили анаболічні стероїди в його організмі, що спростувало можливість вживання боксером – ефедрину. Згодом з'явилась версія, що Володимира отруїли галоперидолом, що використовують при шизофренії.

Проте дивом пробу А випадково утилізували, а проба B зникла через загадкові обставини, хоча мала зберігатись довгі роки. Цікаво, що на камерах було видно, як перед боєм до роздягальні Кличка зайшли невідомі люди та швидко її покинули.

ФБР почала розслідування стосовно поразки Володимира Кличка у бою проти Леймона Брюстера. Проте справу через деякий час було закрито за нестачею доказів.

Кличко змінив підхід до боїв

Володимир Кличко посварився зі своїм старшим братом Віталієм, який заявив, що молодший повинен завершити з боксом. "Доктор Сталевий Молот" образився на брата, що вже списав його.

Одного разу моє терпіння скінчилося. Ми страшенно посварилися. Конфлікт практично переріс у бійку, я його вигнав. Це була серйозна сварка, я заборонив йому приходити на мої тренування. Це було нелегко і для мене, і Віталія. Кому б сподобалося, якби молодший брат грубо поставив його на місце. Але я не мав вибору,

– написав Володимир у книзі "Управління викликами".

Зазначимо, що Володимир Кличко майже одразу звільнив свого катмена Джо Саузу, якого вважають винним у поразці. Він втирав забагато вазеліну у тіло боксера, що порушило теплообмін.

У команді "Доктора Сталевого Молота" з'явилися фізіотерапевт, особистий кухар після дивної поразки від Брюстера. А також Кличко-молодший змінив підхід до охорони та вибору готелів.

Володимир Кличко в інтерв'ю "Бомбардиру" прокоментував дивну поразку від Леймона Брюстера. Зокрема, "Доктор Сталевий Молот" висловився про можливе отруєння.

Я залишу так, як є. Леймон Брюстер переміг та став чемпіоном. Особисто від мене в публічному просторі, ніколи не було висловлювань про отруєння. Це були інші люди. Від мене такого не було, адже я з повагою ставлюсь до переможця,

– сказав Кличко-молодший.

Поразка від Леймона Брюстера стала останньою для Володимира Кличка перед домінацією у світовому боксі. "Доктор Сталевий Молот" не програв 11 років, аж до бою із Тайсоном Ф'юрі у 2015.

Раніше повідомляли про те, що колишній український боксер Андрій Синєпупов оцінив шанси на повернення Володимира Кличка на ринг.