Відомий тренер спрогнозував переможця легендарного бою Кличко – Тайсон

Уболівальники боксу вже побачили повернення Майка Тайсона у ринг, а в майбутньому можуть ще й насолодитись камбеком у Володимира Кличка. Українець одержимий бажанням стати найстарішим чемпіоном світу, переплюнувши рекорд Джорджа Формана.

На тлі цих чуток легендарний тренер Фредді Роуч зробив припущення, хто б тріумфував у бою між Володимиром Кличком та Майком Тайсоном. Коуч запевнив, що цей двобій був би дуже важким для обох боксерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Seconds Out.

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Роуч обрав між Кличком та Тайсоном

Американський наставник відзначив колишнього українського боксера, але поставив ставку на "Залізного Майка". Відзначимо, що у минулому Фредді Роучу пощастило попрацювати з обома легендами боксу.

Це був би важкий бій. Володимир дуже хороший боєць, мав дуже хороший удар. Я тренував обох хлопців. Мені доведеться обрати все-таки Майка, тому що він кращий за Кличка,

– заявив Роуч.

Нагадаємо, що Майк Тайсон повернувся у ринг із поразки від боксера-блогера Джейка Пола. 8-раундовий поєдинок відбувся у середині листопада 2024 року та закінчився поразкою "Залізного Майка", який мав непоганий вигляд на старті зустрічі.

Володимир Кличко наразі допомагає Україні, яка продовжує страждати від війни проти Росії, за межами рингу. Однак чутки про ймовірне повернення Кличка-молодшого у ринг не згасають. Володимиру вже стукнуло 48 років, тому багато у світі боксу не вірять, що українець зможе повернутись і побити рекорд Джорджа Формана.