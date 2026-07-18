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Fight News 24 Новини боксу Володимир Кличко розповів, коли перейшов на українську мову
18 липня, 07:03
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Володимир Кличко розповів, коли перейшов на українську мову

Сергій Цигульський

Як відомо брати Клички народились за межами України та довгий час не проживали на своїй Батьківщині. Тож, перейти на українську мову в дорослому житті їм було досить складно.

Володимир Кличко, зокрема, відповів, коли саме почав спілкуватись винятково українською мовою. А також пояснив причину свого такого рішення.

Коли Володимир Кличко перейшов на українську мову?

Володимир Кличко розповів, що з 2022 року він розмовляє виключно українською мовою чи майже тільки українською мовою, бо за кордоном, зокрема, доводиться використовувати й інші мови для спілкування. І як він зазначив, він українець, який народився в Казахстані.

Так уже сталось, що багато українців народжувались у різних країнах по всьому світу. На той час нічого незвичного в тому не було, бо Україна, на жала, входила до складу величезної радянської імперії. Наша родина жила навіть у Чехії деякий час, де проходив службу батько,
– зауважив Володимир.

Він продовжив, що чув від своїх дідуся та бабусі з татової лінії українську мову. Тобто, він її знав, міг сприймати на слух і щось у його голові відкладалось. Утім спортсмену було важко перейти на неї, хоч він себе й змушував.

Чому Кличко все ж перейшов на українську мову?

За словами колишнього боксера, всі до 2022 року з ним розмовляли російською мовою. Після того, як він побачив лице війни, яке абсолютно не людське, в нього миттєво сталось відторгнення всього російського, зокрема, й мови.

Володимир Кличко розповів, коли перейшов на українську мову: відео

"Усе, що було пов'язано з Росією, стало тригером. Я змінив мову спілкування", – наголосив Кличко.

Він додав, що в нього досі є помилки (це чутно на відео, – ред.) та десь гуляє акцент. Утім помилки є в усіх і головне, що врешті-решт Володимир Кличко заговорив українською мовою.

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