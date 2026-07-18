Як відомо брати Клички народились за межами України та довгий час не проживали на своїй Батьківщині. Тож, перейти на українську мову в дорослому житті їм було досить складно.

Володимир Кличко, зокрема, відповів, коли саме почав спілкуватись винятково українською мовою. А також пояснив причину свого такого рішення.

Коли Володимир Кличко перейшов на українську мову?

Володимир Кличко розповів, що з 2022 року він розмовляє виключно українською мовою чи майже тільки українською мовою, бо за кордоном, зокрема, доводиться використовувати й інші мови для спілкування. І як він зазначив, він українець, який народився в Казахстані.

Так уже сталось, що багато українців народжувались у різних країнах по всьому світу. На той час нічого незвичного в тому не було, бо Україна, на жала, входила до складу величезної радянської імперії. Наша родина жила навіть у Чехії деякий час, де проходив службу батько,

– зауважив Володимир.

Він продовжив, що чув від своїх дідуся та бабусі з татової лінії українську мову. Тобто, він її знав, міг сприймати на слух і щось у його голові відкладалось. Утім спортсмену було важко перейти на неї, хоч він себе й змушував.

Чому Кличко все ж перейшов на українську мову?

За словами колишнього боксера, всі до 2022 року з ним розмовляли російською мовою. Після того, як він побачив лице війни, яке абсолютно не людське, в нього миттєво сталось відторгнення всього російського, зокрема, й мови.

Володимир Кличко розповів, коли перейшов на українську мову: відео

"Усе, що було пов'язано з Росією, стало тригером. Я змінив мову спілкування", – наголосив Кличко.

Він додав, що в нього досі є помилки (це чутно на відео, – ред.) та десь гуляє акцент. Утім помилки є в усіх і головне, що врешті-решт Володимир Кличко заговорив українською мовою.