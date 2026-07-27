Титул Усика перейшов росіянину: українець оцінив його перспективи

Олександр Усик добровільно відмовився від своїх поясів. Через це чемпіоном WBA став росіянин Мурат Гассієв.

В інтерв'ю для ютуб-каналу DAZN Boxing Усик оцінив перспективи представника Росії. Зокрема висловився й про його можливий бій із Даніелем Дюбуа, якого називають одним із наступників українця в надважкій вазі.

Що Усик сказав про Гассієва?

Усик розповів, що Гассієв сильний боксер, має потужний удар, але він замалий, щоправда, міцний хлопець. У принципі в росіянина є шанси стати неприємним опонентом для когось із видатних боксерів, як-от Даніель Дюбуа.

Залежить від того, хто перший влучить в обличчя. Дюбуа має дуже важкий удар. У мене з ним було 2 поєдинки. Коли я пропускав від нього джеб, то в голові з'являлись думки, мовляв, окей, прощавай, на цьому все,

– зазначив українець.

Після того, як Усик добровільно відмовився від своїх поясів, то повноцінним чемпіоном WBA став Мурат Гассієв. Він уже навіть встиг провести перший захист свого титулу. У Москві він переміг Петера Кадіру технічним нокаутом у 6 раунді.

Які в Усика подальші плани?

Олександр Усик також заявив, що попереду його чекає last dance, тобто останній прощальний бій. У світі боксу нині точиться багато розмов про те, хто стане суперником українця. Багато хто називає його можливим опонентом Вайлдера, хоча його більше бажають бачити проти Ф'юрі чи зірки UFC Джонса.

А ось відомий телеведучий і коментатор Адам Сміт вважає, що Усик безперечно битиметься проти Деонтея Вайлдера. Ба більше, за його словами цей поєдинок відбудеться на шоу Zuffa в США. Й українець за це протистояння може отримати величезний гонорар.