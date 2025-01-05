"Я йду": МакГрегор виступив із зухвалою заявою щодо свого повернення

Конор МакГрегор поділився планами на майбутнє. Колишній чемпіон UFC розповів, що планує повернутись до професійних боїв.

Епатажний ірландський боєць у зухвалому стилі повідомив про відновлення виступів. 36-річний спортсмен визначився з наступним суперником, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку МакГрегора в Х.

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МакГрегор повертається

Конор МакГрегор на своїй сторінці у соціальній мережі Х опублікував фотографію боксера та відеоблогера Логана Пола, додавши значну суму гонорару та прапор Індії.

250 мільйонів доларів, я йду,

– написав МакГрегор.

Зазначимо, що раніше індійський мільярдер Мукеше Амбані зробив пропозицію МакГрегору та Полу. Він пообіцяв бійцям заплатити по 250 мільйонів доларів за виставковий боксерський бій між ними.

Нагадаємо, що ірландський боєць нещодавно вляпався у гучний скандал. Суд визнав винним Конора МакГрегора у сексуальному насильстві.