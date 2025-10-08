Відомого ірландського бійця Конора МакГрегора відсторонили від змагань. Антидопінгова агенція USADA покарала одіозного спортсмена через регулярні порушення здачі допінгових тестів.

Конор МакГрегор протягом 2024-го року декілька разів ухилявся від проходження тесту на допінг. Адже своєчасно не повідомляв представникам USADA своє місцеперебування, через що агенти не могли взяти біоматеріали у ірландського бійця, пише 24 Канал із посиланням на ESPN.

Чому дискваліфікували МакГрегора?

Через це ірландському бійцю загрожувала 2-річна дискваліфікація. Однак такого тривалого усунення від змагань вдалось уникнути. Конор визнав свою провину, через що дискваліфікація була скорочена до 18 місяців.

Відтак МакГрегор залишатиметься без боїв до 20 березня наступного 2026 року.

Попри це Конор вже будує плани на майбутнє. МакГрегор планує провести бій у рамках UFC White House, який відбудеться у липні 2026-го у Білому домі. Дональд Трамп планував у цей термін провести бій UFC, який би припав на 250-ту річницю незалежності США (4 липня 2026 року).

Серед ймовірних претендентів на грандіозний поєдинок називали якраз Макгрегора, який є другом очільника США. Проте була інформація, що жоден із топових бійців UFC не поставив свій підпис у контракті про даний бій.

Також раніше президент США Дональд Трамп анонсував бій UFC на території Білого дому. Подія запланована на 14 червня 2026 року. Слова очільника Штатів процитувало джерело One America News.

Головне про Конора МакГрегора?