Усику порадили закінчувати кар'єру, поставивши у приклад легендарного кривдника Кличка

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у хевівейті Олександр Усик розповідав, що у його великій кар'єрі залишилось провести ще два бої. Однак чимало людей у боксерському світі відмовляють непереможного українця від цих поєдинків.

Одним із таких людей, який відмовляє Олександра Усика продовжувати кар'єру, є відомий тренер Ксав'є Міллер. Наставник порадив українському боксеру піти на пенсію, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Порада для Усика

На думку тренера, Усик потрібно повішати рукавички на цвях, адже він сповільнюється. Коуч Ділліана Вайта додав, що велика кількість супертяжів перетримують свою кар'єру заради непотрібних боїв. Ксав'є поставив у вдалий приклад вчасного закінчення кар'єри Леннокса Льюїса.

Міллер пригадав поєдинки Усика проти Тайсона Ф'юрі та звернувся до команди українського чемпіона.

Думаю Усику варто піти на пенсію, він сповільнюється. Багато супертяжів залишаються заради непотрібних боїв. Йому треба зробити те, що і Леннокс Льюїс – піти вчасно. Якби Леннокс продовжив битися, він би програв Кличку у реванші. Британець тоді чудово розумів, що він вже не той боксер, що був раніше. Команді Усика варто подивитися два останні його бої з Ф'юрі й задати собі запитання: "Чи це Тайсон був настільки конкурентоспроможний, чи можливо Олександра сповільнюється",

– заявив Міллер.

Довідка. Свій останній бій Леннокс Льюсї провів 21 червня 2003-го року проти Віталія Кличка, у якому переміг технічним нокаутом. Двобій був зупинений через серйозне розсічення над оком у Кличка-старшого. Льюїс попрощався із боксом на статистиці у 41 перемога (32 – нокаутом) та лише 2-х поразках у 44-х поєдинках. Ще в одній зустрічі була зафіксована нічия.

Олександр Усику, якому у січні стукнуло 38 років, усі свої 23 проведені бої у професіоналах закінчував перемогами. В останніх двох переміг "Циганського короля" за рішенням суддів. Наступним суперником непереможного українця може стати Даніель Дюбуа або Джозеф Паркер.