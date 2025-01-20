Легендарний Льюїс зізнався, хто із боксерів здатний перемогти Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті Леннокс Льюїс намагався знайти суперника, який би зміг завдати Олександру Усику першої поразки у його кар'єрі. Однак так і не зміг цього зробити.

Леннокс Льюїс не зміг знайти боксера, який міг би перемогти Олександра Усика. Легендарний у минулому боксер пригадав тренувальний процес бійця із Сімферополя, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Оце так Легенда боксу звинуватив Усика у симуляції у бою проти Дюбуа

Льюїс не знайшов жодного такого боксера

На думку Льюїса, український боксер знає, як здолати будь-якого свого суперника.

Хто здатний перемогти Усика? Дозвольте мені сказати вам. Усик тренується так важко і так добре. Він готовий до всіх, навіть до Тайсона Ф'юрі, він фактично сказав: "Я повинен тебе перебити", і він це зробив. Він знає як перемогти кожного, з ким виходить на ринг,

– заявив Льюїс.

Нагадаємо, що у 2024-му році Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Це були дебютні поразки у кар'єрі "Циганського короля", після яких британець повішав рукавички на цвях.

Із великою ймовірністю, наступним суперником Олександра стане чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа. Але спершу "Динаміту" потрібно захистити свій чемпіонський пояс у найближчому бою проти Джозефа Паркера (22 лютого 2025-го року).

Цікаво, що Мартін Баколе та його тренер впевнені, що вони можуть перемогти Усика. Але наразі це все просто гучні балачки.