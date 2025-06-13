Боксер, який поб'ється в андеркарді реваншу Усика, зробив прогноз на бій Вайт – Ітаума

Поєдинок між Ділліаном Вайтом та Мозесом Ітаумою офіційно підтверджено. Боксери вийдуть у ринг 16 серпня 2025 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Поєдинок Ділліана Вайта та Мозеса Ітауми очолить вечір боксу у столиці Саудівської Аравії. Колишній чемпіон світу Лоуренс Околі висловив свою думку щодо майбутнього протистояння, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Вайт – Ітаума: прогноз Околі

32-річний британський боксер впевнений, що бій закінчиться нокаутом. Околі прогнозує швидку перемогу "Нового Майка Тайсона".

Мозес зараз у чудовій формі, на хорошому шляху, тож якщо вони поб’ються, думаю, Мозес нокаутує його дуже швидко. Тож так, бажаю йому удачі,

– сказав Околі.

Відзначимо, що Лоуренс Околі проведе свій наступний бій в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа 19 липня. Суперником британця стане південноафриканець Кевін Лерена.

Довідка. Ділліан Вайт повинен був повернутись у ринг 7 червня 2025 року. 37-річний ямайський боксер відмовився від бою проти українця Владислава Сіренка.

Востаннє Вайт виходив у ринг у березні 2024-го, коли здолав Ебенезеру Теттеха. Ділліан оформив свою 30-ту перемогу у 33-хз боях (20 – нокаутом) при 3-х поразках.

Водночас Ітаума попри молодий вік (20 років) вже провів у професіоналах 12 переможних боїв (10 – нокаутом). У попередньому бою Ітаума нокаутував у другому раунді Майка Балогана, захистивши пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental.