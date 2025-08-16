Леннокс Льюїс опублікував історичними кадрами зі зйомок фільму "Одинадцять друзів Оушена". Колишній чемпіон світу поділився фото з українським боксером.

Льюїс у своєму інстаграмі пригадав минуле поділився моментом зі зйомок культового фільму разом з Володимиром Кличком. Британець висловився щодо українського боксера, повідомляє 24 канал.

Що сказав Льюїс про Кличка?

Легенда боксу залишив підпис під фото з Володимиром Кличком на зйомках фільму "Одинадцять друзів Оушена" у 2001 році. Разом з боксерами можна побачити самого режисера стрічки Стівена Содерберга.

Леннокс Льюїс наголосив, що на зйомках фільму він найближче підійшов до "Доктора Сталевого Молота", ніж коли-небудь. Британець наголосив, що Володимир Кличко був у його полі зору, але останній бій у кар'єрі він провів з Віталієм.

Володимир став домінуючою силою в надважкій вазі та створив свою власну спадщину та місце в історії. Я щасливий називати обох братів Кличків своїми друзями та братами з ексклюзивного боксерського братства,

– написав Льюїс.

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись у професійний ринг. Боксер хоче побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.

Раніше повідомляли про те, що Джеймс Алі Башир пояснив, чому Володимир Кличко зволікає з поверненням у бокс. Відомий тренер наголосив, що все залежить від Олександра Усика.