"Це був не той Конор": Голловей зробив несподівану заяву про стан МакГрегора

Поєдинок між Конором МакГрегором і Максом Голловеєм на турнірі UFC 329 завершився достроковою перемогою Голловея технічним нокаутом. Бій закінчився вже на 69-й секунді першого раунду після того, як ірландець травмував ногу.

Одразу після стартового гонга МакГрегор спробував виконати ефектний удар ногою в стрибку, однак невдало приземлився на праву ногу та пошкодив коліно. Після поєдинку Голловей прокоментував травму суперника. Його слова були опубліковані в соцмережі X.

Що сказав Голловей після бою?

За словами Голловея, він звернув увагу на стан суперника ще до старту поєдинку. Боєць зазначив, що МакГрегор виглядав незвично спокійним, що здивувало його.

Перед тим як прийти сюди, я записував подкаст зі Стівеном Томпсоном, і ми якраз говорили про це. Навіть коли Конор виходив в октагон, здавалося, що це вже не той самий Конор. Я думав, що він буде трохи більш заведеним, трохи більш божевільним. А він мав дуже та дуже спокійний вигляд,

– сказав Голловей.

Водночас ексчемпіон не зміг однозначно відповісти, чи сталася травма під час першого удару ногою.

Чесно кажучи, я не знаю. Але, звісно, розумів, що він спробує мене чимось атакувати, і цим був той удар ногою,

– додав він.

Цей поєдинок став для МакГрегора першим після п'ятирічної перерви. Востаннє він виходив до октагону в липні 2021 року, коли зазнав поразки від Дастіна Пор'є через перелом ноги.

Нинішній бій був реваншем: у їхній першій зустрічі, що відбулася в серпні 2013 року, МакГрегор здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.