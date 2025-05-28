У британського боксера вкрали бій проти Ломаченка: зізнання досвідченого бійця

Британський боксер Максі Г'юз висловився про ймовірний поєдинок проти Василя Ломаченка. Колишній чемпіон світу за версією IBO у легкій вазі прагне розділити один ринг із титулованим українцем.

Максі Г'юз розгледів у Василю Ломаченку запасний варіант. Британський боксер прагне провести бій проти українського бійця, якщо у нього зірветься поєдинок проти переможця протистояння Вільям Сепеда – Шакур Стівенсон, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто хоче побитись із Ломаченком

Британець пригадав, як у минулому мав шанс побитись із Ломаченком, але цю можливість у нього вкрали.

Ломаченко…Я знаю, що він зараз не виступає, але я завжди мріяв поділити з ним ринг. У мене відібрали цей шанс, коли віддали бій Камбососу у квітні 2024-го. Тому так, Лома,

– сказав Г'юз.

Довідка. Бій Стівенсон – Сепеда запланований на 12 липня 2025 року на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку (США). На ринзі зійдуться повноцінний володар титулу WBC у легкій вазі та тимчасовий чемпіон по лінії.

Нагадаємо, що наразі невідомо, чи зможе Ломаченко продовжити свою кар'єру. Вже тривалий час немає жодної анонсованої інформації про здоров'я українського боксера, який зіткнувся із проблемою зі спиною. Востаннє Василь виходив у ринг у травні 2024-го, коли здолав колишнього "абсолюта" легкої ваги із Австралії Джорджа Камбососа.

До слова, нещодавно авторитетний журнал The Ring виключив Ломаченка зі свого рейтингу легкої ваги.

Щодо Максі, то Г'юз на профі-рингу провів 37 боїв – 28 перемог (6 – нокаутом), 7 поразок та 2 мирові.