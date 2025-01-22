"Прикінчив би за дві секунди": названо переможця потенційного бою легенд Тайсон – Форман

Легендарний супертяж Ларрі Холмс уявив, якби міг закінчитись поєдинок між двома легендами боксу – Майком Тайсоном та Джорджем Форманом.

Ларрі Холмс на усі сто відсотків впевнений, що перемогу у такому легендарному поєдинку здобув би найстарший чемпіон світу Джордж Форман. 75-річний американський у минулому супертяж назвав боксерів, які могли боксувати на одному рівні із Форманом, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Хто б переміг у бою Форман – Тайсон

Також Холмс виділив одну якість, якої бракувало Форману на ринзі.

Джордж Форман прикінчив би Майка Тайсона за дві секунди. Він бив занадто сильно. Той, хто б'ється з Форманом, повинен боксувати з ним, як це робив Алі, як це зробив би я. Джордж може знести тобі голову. Він мів завдавати болю, був великим хлопцем. Єдине, чого йому бракувало – це швидкості,

– сказав Ларрі Холмс.

Цікаво, що думка Холмса дещо збігається із недавньою заявою Формана. Джордж назвав єдиного боксера, якого він би ніколи не зміг перемогти. "Великий Джордж" виділив Мухаммеда Алі.

До слова. У листопаді 2024-го Майк Тайсон повернувся на ринг, але не переміг. 58-річний "Залізний Майк" витримав усі раунди проти Джейка Пола, але у підсумку програв 27-річному боксеру-блогеру.

Відзначимо, що за рекордом Формана продовжує полювання Володимир Кличко. Українець хоче повернутись на ринг, аби побити досягнення Джорджа. Нагадаємо, що Форман став найстарішим чемпіоном світу у віці 45 років. Натомість Кличку-молодшому вже виповнилось 48 років.