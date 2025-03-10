Легендарний Холіфілд назвав єдиного боксера, який зміг би повалити Кличків

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових дивізіонах Евандер Холіфілд взяв участь у боксерському опитуванні. Перед легендарним боксером постало питання запитання, яке стосується братів Кличків.

Евандеру Холіфілду дозволили назвати боксерів, які змогли б здолати Віталія та Володимира Кличко. Тут вибір колишнього абсолютного чемпіона був безапеляційним, пише 24 Канал із посиланням на DontPlayFighting.

Цікаво Одіозний МакГрегор назвав переможця бою Тайсон – Кличко

Обрав одного кривдника для Кличків

Американець назва одного боксера, якому до снаги було б перемогти обох українських легенд. Мова йде про Майка Тайсона.

Цікаво, що раніше подібний прогноз зробив зірковий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор. Одіозний спортсмен запевнив, що "Залізний Майк" переміг би Віталія Кличка.

А от найстарший чемпіон світу Джордж Форман заявляв, що Майка Тайсона боявся навіть сам Мухаммед Алі.

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року Тайсон повернувся у ринг. Майк програв блогеру-боксеру Джейку Полу та більше не виходив у профі-ринг. Наразі "Залізний Майк" насолоджується відпочинком у новому будинку, який придбав за частину гонорару від поєдинку. Майк зізнався, що наступного разу вийде у ринг лише у рамках виставкових шоу, адже довго відновлюється від проведеного бою проти Пола.