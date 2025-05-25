Ексчемпіон світу шокував заявою про Усика, який може зірвати реванш проти Дюбуа

Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа запланований на 19 липня 2025 року. Боксери вийдуть на ринг на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Однак колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс сумнівається у реальності проведення цього реваншу. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

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Чому Усик може не побитись із Дюбуа

На думку латвійця, Олександр Усик може зірвати другу битву проти Даніеля Дюбуа, якщо зрозуміє, що не потягне таке протистояння або ж по ходу підготовки не уникне травми, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Ми не знаємо, як саме Усик готується до цього бою. Бій взагалі може бути скасовано, бо якщо Усик зрозуміє, що не тягне, чи то буде у нього травма, чи просто буде важко – я думаю, що українець все скасує. Все дуже ризиковано для Олександра,

– заявив Брієдіс.

Навряд такі слова Майріса стануть реальністю. Усик потужно готується до реваншу у тренувальному таборі. Олександр хоче вдруге перемогти Дюбуа та повернути собі звання "абсолюта" хевівейту, яким він володів після першої звитяги над Тайсоном Ф'юрі (травень 2024-го).

Також українець хоче закрити рота Даніелю та його команді, яка погрожувала йому після дуелей поглядів та пресконференції перед реваншем. Водночас "Динаміт" хоче взяти реванш в Усика за поразку технічним нокаутом у 9-му раунді, якої зазнав у серпні 2023-го.