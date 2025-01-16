"Вживав наркотики": Ф'юрі хотів накласти на себе руки після перемоги над Кличком

Декілька днів тому Тайсон Ф'юрі раптово оголосив про закінчення кар'єри. Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс відреагував на рішення Циганського короля.

40-річний боксер із Латвії гадає, що Тайсон зарано закінчив свою професійну кар'єру. Майріс Брієдіс пригадав бій Ф'юрі проти Володимира Кличка.

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У Ф'юрі були думки щодо самогубства

Латвійський боксер шокував зізнанням про психічні проблеми "Циганського короля". Тайсон був настільки пригніченим, що був на межі життя та смерті, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Думаю зарано Тайсон ухвалив це рішення. У нього була дуже колоритна кар'єра. Він переміг Кличка, а потім у нього була депресія, він хотів накласти на себе руки та вживав наркотики. Йому треба попрацювати над психікою. Я думаю, якщо Ф'юрі вийде на бій проти Джошуа, то всі квитки будуть продані у цей же день,

– розповів Брієдіс.

Довідка. 28 листопада 2015-го Ф'юрі вийшов у ринг проти Кличка-молодшого. Бій тривав усі раунди, а судді віддали перемогу Тайсону – 115-112, 115-112 та 116-111.

Майріс впевнений, що уболівальники ще побачать Тайсона у профі-рингу.

Раніше промоутер британця Френк Воррен розповідав, що Тайсон страждає від біполярного розладу. Цікаво, що Ф'юрі заявив, що хоче вивчати психологію після закінчення кар'єри боксера.