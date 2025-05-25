Непереможний боксер поділився планами після перемоги над ветераном

Мозес Ітаума без зайвих перешкод здолав на своєму шляху ветерана боксу Майка Балогана. 20-річний британський боксер тричі відправляв суперника за чотири хвилини у нокдаун та у підсумку переміг технічним нокаутом.

Поєдинок відбувся у шотландському місті Глазго та тривав лише два неповні раунди. Під час них Майк Балоган тричі побував на канвасі та програв молодшому супернику.

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Що планує непереможний Мозес Ітаума

Мозес Ітаума провів успішний захист свого чемпіонського поясу та зберіг статус непереможного боксера.

Після переможного бою 20-річний британець лаконічно розповів про плани на найближче майбутнє. У своєму коментарі Ітаума пригадав конголезького супертяжа Мартіна Баколе, який у травні 2025-го несподівано розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагбою, пише 24 Канал із посиланням на Boxing 24/7.

Єдиний спосіб збільшити кількість раундів – це піднімати рівень опонентів, але робити це треба правильно. Треба діяти розумно. Я можу перемогти Мартіна Баколе, але він усе одно дуже міцний боєць. У всіх аспектах. І мені обов’язково доведеться поїхати в Америку на якомусь етапі моєї кар’єри,

– сказав Ітаума.

Відзначимо, що саме Мозеса Ітауму називають наступником Олександра Усика на вершині королівського дивізіону. У свої 20 років британець ще не зазнавав поразок у професіоналах, а йому вже приписали легендарне прізвисько "Новий Майк Тайсон". Хоча сам Ітаума не приховує, що йому не подобається подібне порівняння із "Залізним Майком", адже він хоче побудувати свій індивідуальний шлях в історії боксу.