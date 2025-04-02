Наступний король хевівейту після Усика розповів, чи подобається йому порівняння з Тайсоном

Мозесу Ітаумі лише 20 років, а його вже називають "Новим Майком Тайсоном" у сучасному боксі. Молодий боксер відверто розповів, чи подобається йому таке порівняння із легендарним "Залізним Майком".

Мозес Ітаума запевнив, що не хоче, аби його порівнювали із "Залізним Майком". 20-річний боксер, якому вже пророкують велике майбутнє у надважкій вазі, хоче побудувати власний шлях у боксі, інформує 24 Канал із посиланням на Ready To Fight.

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Ітаума не хоче бути копією Тайсона чи Формана

Молодий боксер поставив у приклад нігерійського бійця Айка Ібеабучі, кар'єра якого була створена на тому, щоб бути наступним Майком Тайсоном, або нігерійським "Залізним Майком". Мозес відзначив, що люди просто не цінували його особистість, яка була монстром на рингу.

Ітаума додав, що не хоче бути копією легенд боксу.

Якщо один молодий Майк Тайсон, інший – африканський, то це означає, що Майк Тайсон – оригінал. А всі інші – копії. Я ж не хочу бути таким, не хочу бути копією Майка Тайсона чи Джорджа Формана. Очевидно, я не звинувачую нікого за такі думки, бо завжди будуть робитись порівняння. Але я хочу створити власну кар’єру і прокласти власний шлях,

– заявив Ітаума.

Раніше у команді Олександра Усика запевнили, що українець ніколи не вийде у ринг проти Ітауми. Адже Мозес ще занадто молодий для такого поєдинку. Натомість промоутер українського боксера Олександр Красюк запевнив, що Ітаума буде домінувати у хевівейті за декілька років.

Також Ітаума хвалив сам Усик. Молодий боксер вже відреагував на компліменти від Олександра.

Відзначимо, що востаннє Ітаума виходив у ринг у грудні минулого року, коли здолав вже у першому раунді Демпсі Маккіна. Завдяки цій перемозі Мозес успішно захистив свій пояс WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. Наразі за спиною 20-річного боксера 11 переможних боїв, 9 із яких закінчувались нокаутами.