Молодий боксер Мозес Ітаума висловився про свій наступний бій. Британський проспект повідомив, який вплив має на вибір своїх суперників.

Мозес Ітаума заявив, що Девід Аделає далеко не той бокс, якого він розглядав. Британський боксер розповів, що у свої 20 років має великий талант, але не має підтримки на рівні зіркових земляків Ентоні Джошуа чи Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Що сказав Ітаума про свій наступний бій?

"Новий Майк Тайсон" розповів, що не має сильного впливу на вибір своїх поєдинків. Мозес розкрив, що промоутерська компанія Queensberry дала його перелік із трьох кандидатів, але не став розкривати їх імен.

Я не можу так сильно впливати на вибір боїв, як думають люди. Я відкрив інстаграм і побачив безліч постів про те, що я відмовився від бою з Ефе Аджагбою. У мене нещодавно була зустріч із Queensberry, і вони дали мені три імені. Там не було імені Аджагби. Мені дали три імені. Я поки що не буду їх називати. Це мій вибір із трьох можливих. От стільки впливу я маю на те, з ким б’юся,

– сказав Ітаума.

Відзначимо, що Аделає у серпні 2025-го року програв хорвату Філіпу Хрговичу за рішенням суддів: 98-91 та 99-90 (двічі).

Головне про Мозеса Ітауму?

У свої 20 років Ітаума вже провів 13 боїв, в усіх здобував перемоги (11 – нокаутом). Мозес наразі не знає смаку поразки.

Нещодавно британець доволі легко переміг нокаутом 37-річного досвідченого Ділліана Вайта.

Після цього бою Ітаума запевнив, що не буде кидати виклик Олександру Усику. Адже до того йому активно приписували потенційну битву з українцем. Мозес заявив, що не заслужив на протистояння з українцем.

Раніше Ріккі Хаттон, якого нещодавно знайшли мертвим у власному будинку, у коментарі BBC застеріг "Нового Майка Тайсона" від поєдинку із Усиком.

"Вони вже говорять про Усика, але давайте трохи зачекаємо. Усик проведе ще лише кілька боїв. Якщо подивитися на важковаговиків, які з'являються, то для Ітауми все відкрито, і я думаю, що він може все вирішити", – казав Хаттон.