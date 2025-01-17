Туркі Аль аш-Шейх обрав омріяного суперника для Усика

У боксерській спільноті продовжують шукати наступних суперників Олександра Усику. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх знайшов молодого опонента непереможному українцю, але є один важливий нюанс.

Туркі Аль аш-Шейх назвав три поєдинки, які мріє побачити. Серед них знайшлось місце поєдинку за участю Олександра Усика. Але мова не йде про реванш із Даніелем Дюбуа.

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Три поєдинки-мрії для Туркі Аль аш-Шейха

Глава із питань розваг у Саудівській Аравії зізнався, що хотів би у майбутньому побачити протистояння Усика проти Мозеса Ітауми, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном". Аби ця мрія перетворилась у реальність має скластись декілька пазлів, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Якщо буде час, я хотів би побачити в майбутньому бій Ітауми проти Усика. Якщо буде час і якщо Олександр не завершить кар’єру. І, звісно, Ф’юрі проти Джошуа. А також Кроуфорд проти Канело. Іноуе проти Болла,

– сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Цікаво, що раніше Ітаума сам висловлювався про поєдинки із такими супертяжами, як Усик, Ф'юрі та Джошуа. Мозес тверезо оцінив свої шанси та впевнений, що йому ще зарано битись проти таких великих суперників.

Довідка. Мозес Ітаума провів у професіоналах вже 10 боїв, в усіх здобув перемогу (8 – нокаутом).

Нагадаємо, що Усик вже зруйнував один із планів саудита. Олександра двічі переміг Тайсона Ф'юрі у 2024-му році та поставив "хрест" на можливій трилогії у протистоянні.

Найімовірніше, що наступним суперником непереможного українця буде Дюбуа. Якщо, звісно, Даніель 22 лютого захистить свій пояс чемпіона за версією IBF, від якого раніше відмовився Усик. У цей вечір боксу Дюбуа зустрінеться на ринзі із Джозефом Паркером.