Олександр Гвоздик дізнався ім'я наступного суперника. Проте згодом опонент, з яким мав битися "Цвях" відмовився від поєдинку з українським боксером.

Олександр Гвоздик висловився щодо наступного бою. Український боксер поділився думками про американця, який не захотів битися з ним, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

З ким мав битися Гвоздик?

Олександр Гвоздик назвав ім'я суперника, з яким повинен був зустрітися в очному протистоянні. Український боксер розповів, що дізнався про поєдинок минулого тижня після розмови зі своїм менджером.

"Цвях" погодився провести поєдинок з Халілом Коем, але американський боксер у підсумку відмовився. Тепер Гвоздик боксуватиме з Хартом.

На мою думку, це серйозний тест для Халіла, і не факт, що він його зможе скласти. Так чи інакше – це дуже хороший бій,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Олександр Гвоздик бився проти Ентоні Голлавея. Український боксер достроково здолав американця у третьому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли, що Андре Вард готовий битися з колишнім суперником Усика, якщо буде можливість. Американець заявив, що задля цього бою повернеться на ринг.