Американський боксер відмовився від бою з українським "Цвяхом"
- Олександр Гвоздик мав битися з американським боксером, але останній відмовився від поєдинку.
- Тепер Гвоздик боксуватиме з іншим суперником, Хартом.
Олександр Гвоздик дізнався ім'я наступного суперника. Проте згодом опонент, з яким мав битися "Цвях" відмовився від поєдинку з українським боксером.
Олександр Гвоздик висловився щодо наступного бою. Український боксер поділився думками про американця, який не захотів битися з ним, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.
З ким мав битися Гвоздик?
Олександр Гвоздик назвав ім'я суперника, з яким повинен був зустрітися в очному протистоянні. Український боксер розповів, що дізнався про поєдинок минулого тижня після розмови зі своїм менджером.
"Цвях" погодився провести поєдинок з Халілом Коем, але американський боксер у підсумку відмовився. Тепер Гвоздик боксуватиме з Хартом.
На мою думку, це серйозний тест для Халіла, і не факт, що він його зможе скласти. Так чи інакше – це дуже хороший бій,
– сказав Гвоздик.
Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Олександр Гвоздик бився проти Ентоні Голлавея. Український боксер достроково здолав американця у третьому раунді поєдинку.
