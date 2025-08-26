Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа має битися з Джозефом Паркером, аби зберегти титул WBO. Українському боксеру також приписують можливі бої з Мозесом Ітаумою та Джейком Полом.

Данило Лозан висловився щодо майбутнього Олександра Усика. Український боксер поділився думками, що треба робити "Королю хевівейту" після перемоги над Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт 24".

Що треба робити Усику?

Данило Лозан вважає, що Олександр Усик повинен прислухатись до себе. "Король хевівейту" єдиний, хто насправді знає, що йому потрібно робити та може ухвалити правильне рішення.

Лозан також висловився стосовно наступного суперника Олександра Усика. Український боксер вважає, що Агіт Кабаєл буде цікавішим для абсолютного чемпіона світу, ніж Джозеф Паркер, а бій з Джейком Полом – шанс заробити грошей.

Якщо хоче скосити бабла, то хай б’ється з Джейком Полом і йде на пенсію. Якщо хоче ще раз довести свою перевагу, то хай б’є Паркера, Ітауму, Кабаєла. Наскільки у нього вистачить запасу міцності. Паркер не потягне його по швидкості, по витривалості. Одразу мінус,

– сказав Лозан.

Також Лозан підкреслив, що бій з Мозесом Ітаумою вигідний лише фінансово, адже цей бій хоче організувати сам Туркі Аль аш-Шейх. Данило не знає, чим молодий британець може здивувати українського чемпіона.

Данило Лозан не забув і про Тайсона Ф'юрі, якого вже двічі бив Олександр Усик. Український боксер наголосив, що "Циганський король" навіть без підготовки буде важким суперником.

Раніше повідомляли про те, коли WBO ухвалить рішення щодо запиту Олександра Усика стосовно бою з Джозефом Паркером. Найближчим часом стане відома подальша доля титулу організації.