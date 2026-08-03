Усик, я та Льюїс: британський боксер назвав найрозумніших важковаговиків

Британський боксер Мозес Ітаума назвав найкращих, на його думку, боксерів-важковаговиків за різними категоріями. В одному з рейтингів своє місце отримав й Олександр Усик.

Своєрідне анкетування Мозес Ітаума пройшов в інтерв'ю для DAZN. Між іншим сам Усик раніше назвав британця майбутнім боксу.

Як Ітаума поділив боксерів по категоріях

Мозес Ітаума поділився своїми думками про те, хто з важковаговиків відповідає якій категорії. Нижче наведені його відповіді.

Найпотужніший удар – за всі часи в Ерні Шейверса, а серед сучасних – Фабіо Вордлі.

Найшвидший – за всі часи Майкл Доукс, а серед сучасних – це сам Мозес Ітаума.

Боксер із найкращим характером – за всі часи Мохаммед Алі, а серед сучасних – Філіп Хргович.

Боксер, який найкраще тримає удар – за всі часи Джордж Форман, а серед сучасних – Мозес Ітаума, бо нікому не вдалось ще перевірити його підборіддя.

І немає жодного сенсу в цьому. Від цього не буде ніякої користі. Треба виходити на бій, щоб не пропускати ударів. Дехто виходить із завдання навпаки триматись попри удари. Однак ці люди, очевидно, себе не люблять,

– зазначив Ітаума.

Найвитриваліший боксер – за всі часи Евандер Голіфілд, а серед сучасних – Олександр Усик.

Найрозумніший боксер із найбільшим IQ – за всі часи Леннокс Льюїс, а серед сучасних – Олександр Усик і Мозес Ітаума.

Що Ітаума говорив про свій можливий бій із Усиком

Мозес Ітаума є тим боксером, який мріяв зустрітись на рингу з Олександром Усиком. Восени 2025 року він вважав, що не програє українцю та стане чемпіоном світу. А ще боксер бажав потрапити в тренувальний табір українця, аби побачити, як займається український колишній абсолютний чемпіон світу.

А в березні 2026 року Мозес Ітаума переміг Джермейна Франкліна нокаутом у 5 раунді та після того викликав на бій Олександра Усика. Щоправда тоді британець назвав себе дитиною, яка мріє про бій із великим спортсменом.