Український "Цвях" переважив суперника напередодні поєдинку: відео зважування

Український боксер Олександр Гвоздик повертається у ринг після майже річної перерви. Колишній чемпіон світу битиметься проти Ентоні Голлавея.

Бій між Гвоздиком та Голлавеєм відбудеться сьогодні 19 квітня. Обидва боксери пройшли традиційну церемонію зваження напередодні поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Golden Boy.

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Скільки важать боксери

Олександр Гвоздик переважив Ентоні Голлавея. 38-річний українець показав на вагах 81,4 кілограма, тоді як американець виявився легшим – 81,2 кілограма.

Церемонія зважування: дивіться відео

Нагадаємо, що бій між Олександром Гвоздиком та Ентоні Голлавеєм відбудеться в Оушенсайді, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Поєдинок відбудеться в андеркарді протистояння Габріели Фундори із Мерилін Амаї.

Ентоні Голлавей провів за кар'єру 19 боїв та має 9 перемог, 3 поразки та 7 нічиїх. Востаннє американець бився проти Граніта Штайна, здолавши німецького боксера роздільним рішенням суддів.

На рахунку Олександра Гвоздика 20 боїв у професійному ринзі. У червні минулого року "Цвях" програв Давіду Бенавідесу одноголосним рішенням суддів.