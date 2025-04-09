Промоутер Усика розкрив деталі щодо наступного бою українського чемпіона

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, висловився щодо найближчого майбутнього українського чемпіона. Відомий менеджер розповів, коли чекати остаточного рішення щодо наступного бою українця.

Олександр Усик близький до реваншу із Даніелем Дюбуа. Також український боксер може провести захист поясу WBO у зустрічі із тимчасовим чемпіоном за лінією Джозефом Паркером.

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Коли визначиться наступний бій Усика

Олександр Красюк запевнив, що всі крапки над "і" розставляться вже найближчим часом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Думаю, найближчими днями все стане на свої місця,

– сказав Красюк.

Відзначимо, що промоутер Френк Воррен розповів, що Дюбуа обирає серед трьох боксерів і вже влітку може побитись проти когось із них.

Довідка. Усик бився проти Дюбуа у серпні 2023 року, коли у польському місті Вроцлав переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді.

Сам Даніель заявив, що готовий провести реванш з Усиком вже у липні 2025 року. Також він розповідав, що має незакінчену справу із Паркером, адже їх лютневий двобій зірвався через хворобу "Динаміта". Тому Дюбуа заявляв, що може побитись із новозеландцем. Однак Паркера немає по лінії IBF, поясом якого володіє Даніель.