Український боксер Олександр Усик може провести гучний поєдинок у Великій Британії у 2027 році. На нашого спортсмена націлився непереможний британець Віддал Райлі, який хотів би зустрітися з українцем на лондонському стадіоні "Тоттенгем".

Ідею такого протистояння підтримав промоутер Райлі Калле Зауерланд. Про це повідомляє Boxing News.

Усик може провести гучний бій у Лондоні

Він навіть назвав бажане місце та орієнтовний термін проведення поєдинку.

Усик. "Тоттенгем Стедіум". 2027 рік. Погнали! Я б із задоволенням організував цей бій наступного року, але спочатку нам потрібно завоювати титул IBF, щоб мати серйозні аргументи для переговорів,

– заявив Зауерланд.

Таким чином, британська сторона розглядає потенційний поєдинок з Усиком як одну з головних цілей на 2027 рік. Водночас для реалізації цього задуму Райлі спочатку необхідно здобути чемпіонський пояс IBF.

До чого готується Усик

Нагадаємо, Усик розглядає можливість повернення до першої важкої ваги (крузервейту). Одним із найгучніших варіантів для українця є об'єднавчий поєдинок із непереможним американцем Девідом Бенавідесом.

Водночас ситуація з титульним маршрутом залишається відкритою. Серед претендентів на пояс IBF також є новозеландець Девід Ніка, який посідає перше місце в рейтингу.

На 2027 рік Усик розглядає кілька гучних варіантів для продовження кар'єри. Українець раніше заявляв про намір провести ще кілька поєдинків, які можуть стати фінальним етапом його виступів на професійному рингу.