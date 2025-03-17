Усик відверто розповів, що хотів відмовитись від титулів

Олександр Усик міг не битись проти Тайсона Ф'юрі та не стати абсолютним чемпіоном світу. Український боксер пригадав початок повномасштабного вторнення у 2022 році.

Король хевівейту поділився переживаннями на початку війни. Усик зізнався, що йому було нелегко у перші дні вторгнення та розповів, що планував робити, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Усик хотів воювати

Олександр Усик зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення планував відмовитись від титулів. Український чемпіон розповів, що він доєднався до тероборони, а також подзвонив друзям і у військкомат.

Усик пригадав поїздку до Львова у госпіталь. Олександр розповів, що тоді привезли перших військових з Маріуполя та двоє з них були із Сімферополя.

Чувак, ти куди зібрався? Я відповів, що хочу захистити країну. Він відповідає: Краще тобі продовжити кар'єру та здолати Джошуа другий раз, а потім на весь світ сказати, що відбувається у нашій країні,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився вдруге проти Ентоні Джошуа 20 серпня 2022 року. Український чемпіон перемог британського боксера роздільним рішенням суддів.

Потім у 2023 році Усик здолав Дюбуа. А у 2024 році Олександр двічі побив Тайсона Ф'юрі й став абсолютним чемпіоном світу, прославивши Україну на міжнародній арені.