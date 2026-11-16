Довкола потенційного суперфайту непереможних бійців Олександра Усика та Девіда Бенавідеса стає все гарячіше. Американець підживлює інтерес до майбутнього протистояння своїми неоднозначними заявами.

В етері DAZN Бенавідеса попросили скласти список п'яти найкращих боксерів планети, незалежно від вагової категорії. Вибір місця для Олександра Усика здивував багатьох.

Хто найкращий боксер світу за версією Бенавідеса

На п'яте місце Девід поставив свого співвітчизника Раяна Гарсію, який є чемпіоном світу за версією WBC у напівсередній вазі.

Четверту позицію американець віддав непереможному японцю Наоя Іноуе, який був абсолютним чемпіоном світу в легшій вазі, а тепер утримує три пояси у дивізіоні вище.

На третій сходинці в рейтингу Бенавідеса – Теренс Кроуфорд, двічі абсолютний чемпіон світу, який виграв усі свої 42 поєдинки.

Умовне "срібло" рейтингу в Олександра Усика, а "золото" Девід, звичайно ж, віддав собі. Таким чином він позиціонує свій потенційний бій з українцем як дуель двох найкращих боксерів планети.

Коли Бенавідес поб'ється з Усиком

Доля цього протистояння поки залежить від того, як Олександр планує повернутися у крузервейт. Для того, щоб вийти на Бенавідеса, йому спершу потрібно здобути вакантний пояс IBF.

Сам Девід має два запланованих бої: 5 грудня він битиметься з Міхалом Чеслаком, а потім хоче зустрітися з Джеєм Опетаєю.

За словами американця, дуель з Усиком варто очікувати не раніше вересня 2027 року.