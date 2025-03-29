"Яка мотивація знову битися": відомий промоутер дав пораду Усику

Олександр Усик у минулому році двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон назавжди вписав своє ім'я в історію боксу та більше немає чого доводити.

Едді Хірн висловився стосовно Короля хевівейту. Авторитетний промоутер вважає, що Олександр Усик повинен завершити кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на Sportskeeda.

Читайте також Дуже непередбачуваний, – Усик відверто назвав найскладнішого суперника у своїй великій кар'єрі

Чому Усик має завершити кар'єру

Едді Хірн заявив, що Усик повинен повісити рукавички на цвях. Навіть, якщо український чемпіон зробить це зараз, він назавжди залишиться найкращим боксером в історію цього виду спорту.

Промоутер підкреслив здобутки Усика. Хірн зазначив, що Олександр не зазнав жодної поразки, а також був абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах – крузервейт та хевівейт.

Що Усик отримає від бою з Джозефом Паркером? Яка мотивація знову битися з Дюбуа? Він вже його переміг. Але річ у тому, що в бою з Дюбуа Усик міг би знову стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі,

– сказав Хірн.

Едді Хірн наголосив, що Олександр Усик може здати позицію через вік. Промоутер наголосив, що український чемпіон може програти Даніелю Дюбуа, що стане справжнім провалом.

Раніше Карл Фроч застеріг Олександра Усика від реваншу із Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу зазначив, що українець може спокійно завершити кар'єру, адже йому немає чого доводити.