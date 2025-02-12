Непереможений супертяж: промоутер Ф'юрі назвав неочікуваного суперника для Усика

Олександр Усик володіє головними чемпіонськими поясами у надважкій вазі. Промоутер з Великої Британії Френк Воррен поділився думками щодо потенційного захисту титулів українським чемпіоном.

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, назвав ім'я можливого суперника Короля хевівейту. Засновник Queensberry Promotions хоче, щоб інший його підопічний бився з українцем, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Цікавий суперник для Усика

Френк Воррен заявив, що невдовзі він оголосить наступний бій Фабіо Вродлі. Британський промоутер запевнив спортивну спільноту, що поєдинок його підопічного сподобається багатьом.

На його думку, це буде особливе протистояння. Адже Вордлі чудовий боксер та справжній чоловік, який давно заслужив, щоб провести великий поєдинок, зазначивши, що Велика Британія є батьківщиною суперважкої ваги.

Чемпіон, у якого три пояси – Олександр Усик – і якщо він хоче їх захищати, то він повинен зробити це проти наших хлопців. Так що ми маємо все тут, на DAZN, щоб організувати такі зустрічі. Це дуже захоплюючі часи для нас і наших боксерів,

– підсумував Воррен.

Зазначимо, що 30-річний Фабіо Вродлі провів за свою кар'єру 19 поєдинків. Британець у своєму активі має 18 перемог, з яких 17 нокаутам, а також одну нічию.

Нагадаємо, що в останньому бою Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі. Усі три судді віддали звитягу українському чемпіону одноголосним рішенням – 116:112.