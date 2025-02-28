Чемпіон світу, який нокаутував Льюїса, назвав найкращого боксера в історії

Олександр Усик один з найкращих боксерів останнього десятиліття. Український чемпіон здолав Тайсона Ф'юрі у реванші та потрапив до когорти легендарних бійців, залишившись непереможеним.

Хасім Рахман висловився стосовно перемоги Короля хевівейту у реванші з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу заявив, що він заздалегідь знав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

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Рахман в захваті від Усика

Американець зізнався, що Олександр Усик завжди його приваблював, як боксер. Рахман заявив, що український чемпіон є відмінним боксером, який має у своєму арсеналі чудову техніку та потужний удар, що завдало шкоди Тайсону Ф'юрі.

Хасім відніс Усика до списку найвидатніших боксерів в історії спорту. Зокрема, Рахман назвав Олександра найкращим надважковаговиком усіх часів. Українець довів свою велич у боях з Ф'юрі.

Усик просто зробив те, що він робить завжди – виграв чисто і показав, чому він є одним з найкращих хевівейтерів в історії. Якщо дивитись на статистику і те, що він зробив, то я не бачу нікого, хто б із ним зрівнявся,

– підсумував Рахман.

Також Хасім Рахман підкреслив, що Усик встановив унікальне досягнення у боксі. Олександр здобув "золото" Олімпійських ігор та об'єднав усі чемпіонські пояси у хевівейті та крузервейті.

Американець наголосив, що не варто порівнювати Усика з боксерами минулих епох. Адже він не може повернутись час назад та побитись з Мохаммедом Алі або ж молодим Майком Тайсоном.

До слова. Олександр Усик вперше бився проти Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року. Українець переміг "Циганського короля" роздільним рішенням суддів та став вперше за останні 25 років абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Нагадаємо, що у реванші Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів – 116:112. Наразі український боксер має наміри вдруге зустрітись з Даніелем Дюбуа, аби знову стати абсолютним чемпіоном світу.