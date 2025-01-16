"Може отримати шанс": Усику запропонували бій за титул у третій ваговій категорії
- Олександр Усик у 2024 році двічі переміг Тайсона Ф'юрі, що підвищило його популярність серед боксерів, які хочуть з ним змагатися.
- Чемпіон світу WBC в бріджервейті Кевін Лерена готовий провести бій з Усиком.
Олександр Усик у 2024 році двічі переміг Тайсона Ф'юрі та довів свою велич. Після цього з українським чемпіоном прагнуть провести бій чимало боксерів.
Олександр Усик може здобути пояс бріджервейті. Чемпіон світу WBC Кевін Лерена готовий битись з українським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Worldboxingnews.
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Лерена про бій з Усиком
Кевін Лерена зазначив, що хотів би зустрітись з Олександром Усиком в ринзі. Південноафриканський боксер вважає, що українець заслужив, адже переміг усіх найсильніших.
Олександр є обличчям боксу та може робити все, що захоче. Мені ніколи не пропонували бій з українцем, але він може отримати шанс підкорити третій дивізіон,
– сказав Лерена.
Нагадаємо, що Олександр Усик ставав чемпіоном у крузервейті та хевівейті. Бріджервейт – це проміжна категорія між важкою та надважкою ваговими категоріями, яка створена, щоб між боксерами не було великої різниці у вазі.