"Може отримати шанс": Усику запропонували бій за титул у третій ваговій категорії

Олександр Усик у 2024 році двічі переміг Тайсона Ф'юрі та довів свою велич. Після цього з українським чемпіоном прагнуть провести бій чимало боксерів.

Олександр Усик може здобути пояс бріджервейті. Чемпіон світу WBC Кевін Лерена готовий битись з українським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Worldboxingnews.

Читайте також "Мені начхати, чекаю дзвінка": чемпіон світу кинув виклик Усику

Лерена про бій з Усиком

Кевін Лерена зазначив, що хотів би зустрітись з Олександром Усиком в ринзі. Південноафриканський боксер вважає, що українець заслужив, адже переміг усіх найсильніших.

Олександр є обличчям боксу та може робити все, що захоче. Мені ніколи не пропонували бій з українцем, але він може отримати шанс підкорити третій дивізіон,

– сказав Лерена.

Нагадаємо, що Олександр Усик ставав чемпіоном у крузервейті та хевівейті. Бріджервейт – це проміжна категорія між важкою та надважкою ваговими категоріями, яка створена, щоб між боксерами не було великої різниці у вазі.