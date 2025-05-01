Кривдник Ломаченка нагородив Усика у США: у якій номінації переміг український чемпіон

Асоціації американських журналістів (BWAA) вручила нагороди найкращим боксерам минулого року та відомим функціонерам. Одну із нагород здобув Олександр Усик.

Нагородження відбулось в американському Нью-Йорку. Асоціації американських журналістів визнала Олександра Усика найкращим боксером 2024 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм WBA.

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У США відзначили Усика

Непереможний український боксер отримав нагороду із рук Теофімо Лопеса, колишнього кривдника Василя Ломаченка. Українець продовжує збирати боксерські нагороди.

Відео нагородження Усика

Минулого року Усик двічі переміг за рішенням суддів Тайсона Ф'юрі. Після першої перемоги Олександр, відіграв пояс WBC у "Циганського короля", ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Було це у травні 2024-го. У грудні того ж року українець тріумфував у реванші. Обидва поєдинки відбулись у саудівському Ер-Ріяді.

До слова, BWAA нагородила також менеджера українського боксера. Егіс Клімас став найкращим менеджером 2024-го року.

Нагадаємо, що Усик офіційно отримав реванш із Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Боксери вийдуть у ринг 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі". Перша зустріч залишилась за Олександром, який здолав Даніеля технічним нокаутом у 9-му раунді.