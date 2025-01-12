Усик став "Боксером року" від The Ring: непереможний українець виграв у трьох номінаціях

У суботу, 11 січня, у Лондоні відбулась церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Українські боксери Олександр Усик та Сергій Богачук потрапили одразу у декілька номінацій.

Олександр Усик після двох поспіль перемог над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му потрапив одразу у чотири номінації. Боксер із Сімферополя був серед шести претендентів на звання "Боксер року", повідомляє 24 Канал.

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Результати номінацій The Ring

Тут суперниками українця були – Даніель Дюбуа, Артур Бетербієв, Джессі Родрігес, Оскар Коллаз, та Юнто Накатані.

Також перший бій між Усиком та Ф'юрі потрапив у номінацію "Бій року", а 9-й раунд цієї битви – "Раунд року". Вечір боксу Усик – Ф'юрі 1 був номінований на "Подію року".

Окрім цього у номінацію "Бій року" потрапив поєдинок Сергія Богачука проти Вірджила Ортіса, у якому українець, на жаль, програв. А 8-й раунд цього двобою – "Раунд року".

Усі номінації для Усика та Богачука від The Ring / Фото The Ring

Свою першу перемогу цього грандіозного вечора Усик здобув у номінації "Раунд року". Олександр не був багатослівним, адже розумів, що, ймовірно, виходить на сцену не в останнє.

Повернувся туди українець за нагородою у номінації "Подія року". А востаннє вийшов на сцену вже після того, як його оголосили найкращим боксером 2024-го року. Цього разу Олександр подякував усім за підтримку та перш за все Богу.

Номінації, у яких переміг Усик та його бій із Ф'юрі / Фото The Ring