У колі сім'ї: як та де Усик відпочиває після перемоги у реванші над Дюбуа

Олександр Усик насолоджується заслуженим відпочинком. 19 липня український боксер нокаутував у п'ятому раунді реваншу Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Після переможного реваншу український боксер вирушив за заслужений відпочинок, пише 24 Канал.

Оце так Катерина Усик поділилась гарячими фото, які "зірвуть дах"

Як проходить відпустка Усика після реванш із Дюбуа?

Усик разом зі своєю коханою дружиною Катериною полетіли до сонячної Іспанії. Саме там від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну живуть обидва сини подружжя Кирило та Михайло із батьками Катерини. Там хлопці займаються дзюдо.

В Іспанії боксер відпочиває із усією родиною.

Усик разом із дружиною гуляє витонченими іспанськими вуличками.

Усик на прогулянці із дружиною: дивіться відео

Також Олександр активно відпочиває зі своїми дітьми – старшою донькою Єлизаветою та двома синами. Боксер влаштував справжні змагання із пірнання у воду проти Єлизавети.

Відео змагань Усика та старшої доньки Єлизавети

А от із синами боксер робить справжні трюки.

Відео відпочинку Усика із синами

Нагадаємо, що реванш проти Дюбуа став передостаннім боєм у професійній кар'єрі Усика. Наразі невідомо, хто стане суперником українця у його прощальному поєдинку.