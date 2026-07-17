Комфортно його переможе: кого вважають кращим суперником для Усика, ніж Кабаєл

Олександр Усик добровільно віддав усі свої пояси та може провести останній бій у кар'єрі. Його суперником може стати Деонтей Вайлдер.

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін в інтерв'ю для ютуб-каналу "Два бокові" оцінив можливий бій Усика проти Вайлдера. Зокрема, він припустив, хто виграє цей поєдинок.

Чому Усик легко переможе Вайлдера?

Валлін вважає, що Усик буде великим фаворитом у протистоянні з Вайлдером. Українець зможе зупинити цього опонента вже в п'ятому раунді. Шведський спортсмен думає саме так, бо для нього Олександр Усик один із найкращих боксерів в історії.

Було б значно краще побачити бій Усика проти Кабаєла. Утім я розумію, що українець зараз переживає такий момент, коли думає, що йому краще завершити кар'єру,

– зазначив Валлін.

Він продовжив, що попри будь-які аргументи проти, він особисто вважає, що Олександр Усик легко здолає Деонтея Вайлдера в можливому бою.

Що відомо про можливий бій Усика з Вайлдером?

Деонтей Вайлдер вважається найбільш імовірним суперником Олександра Усика. Щоправда сторони досі не ведуть перемовини про організацію бою. Утім, на думку експертів, якщо українець хоче провести бій саме в США, то кращого суперника, ніж Вайлдер він у цій країні не знайде.

Сам Усик нещодавно заявив, що попереду в нього останній бій – так званий last dance. Крім Деонтея Вайлдера ймовірним суперником українця знову може стати нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Він претендує на реванш.