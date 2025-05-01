Усик відверто розповів, чи залишиться у боксі після відходу на пенсію

Олександр Усик вже декілька разів запевняв, що у його професійній кар'єрі залишилось провести лише два поєдинки. Один із них відбудеться 19 липня 2025 року у Лондоні, де Усик проведе реванш із Даніелем Дюбуа.

Український боксер розповів, чи закінчення професійної кар'єри поставить крапку на спортивних заняттях у його житті. Олександр Усик зізнався, що навіть на пенсії не буде забувати про тренування та вид спорту, якому присвятив велику частину свого життя, пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

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Чи буде Усик підтримувати форму на пенсії

Чемпіон світу поставив у приклад легендарного колишнього нападника із Бразилії Роналдо.

"Навіть коли моя кар’єра завершиться, я все одно залишуся в боксі та тренуватимуся. Мені потрібно підтримувати свої органи в хорошій формі та міцності. Ось уже 23 роки я займаюся лише боксом — ні футболу, ні дзюдо, нічого іншого", – сказав Усик.

Олександр запевнив, що не хотів би втратити фізичну форму та як це зробив "зубастик" Роналдо.

Я не п’ю, не курю і не ходжу по клубах, тож якби не тренування, то, мабуть, просто трощив би речі вдома і ще більше дратував би дружину. Наприклад, Роналдо був чудовим гравцем – не Кріштіану, а той, старий з Бразилії – він був дуже швидкий, технічний, худий, але коли завершив кар’єру і спорт, то сильно розтовстів. Він припинив тренування і втратив свою форму. Я не хочу такого – я хочу жити довго й розвивати українські боксерські школи та команди,

– додав український боксер.

До слова. Роналдо закінчив кар'єру футболіста взимку 2011-го. Дворазовий чемпіон світу та володар двох "Золотих м'ячів" за свою кар'єру провів 481 матч – 310 голів та 75 асистів.

Відзначимо, що Усик вже навіть встиг обрати двох боксерів, з одним із яких хотів би розділити ринг у своєму прощальному бою.

Перед майбутнім реваншем Олександр має у своєму активі 23 поспіль переможні поєдинки, 14 із яких закінчувались нокаутом.