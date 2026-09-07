Мало хто знає, що перший трофей Усик здобув не у боксі

Олександр Усик відреагував на здобуття Поліссям бронзових медалей УПЛ у сезоні 2025/2026. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі обіймає посаду першого віцепрезидента житомирського клубу.

Для Усика ця нагорода стала не першою футбольною відзнакою. Про це він розповів в коментарі для клубного ютуб-каналу.

Який трофей був першим в Усика

Боксер пригадав, що близько 20 років тому вигравав чемпіонат села.

Ні, не перша. Я ж ще чемпіонат села вигравав,

– розповів Усик.

Водночас медаль бронзового призера УПЛ посіла особливе місце серед його спортивних нагород. Усик порівняв футбольний результат із власним стартом у боксі, де 2009 року став бронзовим призером чемпіонату світу.

Я у своєму виді спорту, в боксі, починав з бронзи на великих змаганнях, на чемпіонаті світу 2009 року, і потім пішов, пішов. Так що це наш початок з командою, наступне – золото,

– заявив він.

За словами Усика, бронзова медаль займе помітне місце у його колекції.

Звичайно. В самому центрі вона буде, тому що вона у мене така єдина поки що, і потрібно, щоб її було видно,

– сказав віцепрезидент Полісся.

При цьому Усик не планує дебютувати за житомирську команду в офіційних матчах. На запитання On-side FM про можливу появу на полі в кубковій зустрічі проти Кудрівки він відповів: "Ні, не побачите, тому що в мене вже інша посада".

Усик регулярно відвідує матчі Полісся. Зокрема, він був присутній на поєдинку 5-го туру УПЛ проти Кудрівки у Житомирі, а в липні підтримував команду в Кошице під час матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Копенгагена, який завершився з рахунком 3:3.

Тепер перший віцепрезидент Полісся розраховує, що наступна нагорода команди матиме золотий відтінок.