"Поспостерігати за очима": Усик зізнався, з ким хотів би зробити селфі

Олександр Усик має чимало шанувальників по всьому світу. Кожен фанат хоче зробити пам'ятне фото з українським чемпіоном.

Олександр Усик у розмові з Германом Каландарашвілі зізнався з ким хотів би зробити селфі найбільше. Український боксер назвав свого батька Олександра, повідомляє 24 канал.

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Усик про селфі з батьком

Олександр Усик розповів, що в нього є багато різних фотографій. Однак український чемпіон зазначив, що хотів би зробити селфі саме з батьком для нагадування собі, коли той був з ним.

Я б хотів зробити селфі зі своїм батьком, коли він ще був зі мною, щоб я нагадував собі. Але в мене дуже мало його фотографій. В мене телефона тоді не було підхожого, щоб це була крута фотка, але деякі мої маленькі фотки є, там де я бачу. Але хотілося б мати селфі та поспостерігати за його очима,

– розповів Усик.

Зазначимо, що батько Олександра Усика помер у 2012 році. Після першого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі український боксер присвятив перемогу своєму тату.