"Я – наркоман боксу": що мотивує Усика продовжувати боксувати у ринзі

Успішна кар'єра Олександра Усик потрохи йде до логічного закінчення. Український боксер розповів, що його мотивує залишатись у професійному ринзі.

Олександр Усик зізнався, що відчуває у собі ще жагу до боксу. Чемпіон світу розповів, скільки ще поєдинків залишилось у його великій кар'єрі, пише 24 Канал із посиланням на The Sun Sport.

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Любов Усика до боксу

Український боксер порівняв бокс з наркотиком, який складно покинути.

Бо життя – це рух. "Life is move, та-та-та-та-да". Бо я відчуваю, що хочу боксувати. Це як наркотик. Великий спорт – це як наркотик. Я – наркоман боксу. Я люблю бокс, я хочу боксувати, я відчуваю, що можу. Ще два рази, два бої,

– відповів Усик.

На професійному ринзі Усик вже провів 23 переможні бої (14 – нокаутом).

Вже 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні Усик проведе свій 24-й двобій у професіоналах, коли зійдеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Не виключено, що цей бій стане передостаннім у кар'єрі Олександра.

Також Усик назвав двійку боксерів, серед яких обирав би суперника на прощальний бій. Олександр обрав двох колишніх опонентів, яких вже перемагав по два рази кожного. Додамо, що українець в одному зі своїх чисельних коментарів запевнив, що ніколи не відмовиться від боксу навіть на пенсії.