Усик зізнався, скільки ще боїв у нього залишилося до кінця кар'єри

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександр Усик нарешті розкрив усі карти щодо свого майбутнього у професійному ринзі. Непереможний український боксер розповів, скільки ще часу буде тішити прихильників боксу своїми виступами.

17 січня 2025 року Олександр Усик відсвяткував свій 38-й день народження. Боксер вже у солідному віці, тому його кар'єра наближається до логічного закінчення.

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Скільки ще часу і боїв проведе Усик у боксі

Все більше чуток та думок з'являється навколо майбутнього Усика. Олександр вирішив взяти слово та розставив усі крапки над "і", пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Український боксер зазначив, що його наступний бій відбудеться проти переможця поєдинку Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер, які поб'ються 22 лютого в Ер-Ріяді.

На кону бою Усика проти тріумфатора цієї пари стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Я думаю, що в боксі мені залишилося провести півтора чи два роки. Я почуваюся чудово, але мені потрібно підготувати себе лише до двох боїв. Залишилося два поєдинки у кар'єрі,

– сказав Усик.

Довідка. За спиною Олександра Усика 23 перемоги у 23-х проведених боях (14 – нокаутом).

Нагадаємо, що Олександр поставив крапку на кар'єрі Тайсона Ф'юрі, якого двічі переміг минулого року. Хоча далеко не усі вірять у те, що "Циганський король" більше ніколи не повернеться у профі-ринг.