Невідомий факт про Усика: 15 поразок, які зробили українця абсолютним чемпіоном

Олександр Усик не знає поразок у професійному боксі та має 25 перемог у 25 боях. Водночас в аматорах українець програвав, однак здобув шалену кількість тріумфів.

Український чемпіон пройшов довгий шлях до статусу одного з найкращих боксерів сучасності. За плечима Усика – олімпійське "золото", абсолютне чемпіонство у двох вагових категоріях та бездоганний професійний рекорд, повідомляє 24 Канал.

Усик не програвав у профі

Олександр Усик дебютував на професійному ринзі у 2013 році та відтоді не знав гіркоти поразки. До травня 2026 року українець провів 24 поєдинки, здобувши 24 перемоги, 15 з яких завершив достроково.

25-й бій став особливим. 23 травня Усик зустрівся з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у поєдинку біля пірамід Гізи в Єгипті. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді та зберіг статус непереможного.

Таким чином, професійний рекорд Усика наразі становить 25 перемог у 25 боях, 16 з них – нокаутом. Цікаво, що абсолютним чемпіоном світу українець ставав у двох вагових категоріях – першій важкій та надважкій.

У червні 2026 року Усик оголосив про відмову від чемпіонських поясів WBA, WBC та IBF, однак наголосив, що не завершує кар'єру.

15 поразок в аматорах і головне "золото"

На аматорському рівні статистика Усика була не такою бездоганною. Українець провів 350 боїв, у яких здобув 335 перемог та зазнав 15 поразок.

Серед цих невдач була й поразка на Олімпіаді-2008 у Пекіні. Усик поступився італійцю Клементе Руссо у чвертьфіналі, але через чотири роки отримав шанс на реванш – уже у фіналі Олімпійських ігор у Лондоні.

У 2012 році українець переміг Руссо та здобув золоту медаль у надважкій вазі. До цього Усик також ставав чемпіоном світу серед аматорів у 2011 році, а у 2008-му виграв чемпіонат Європи в напівважкій вазі.

Саме поєднання величезного аматорського досвіду та бездоганного професійного шляху допомогло українцю стати одним із найуспішніших боксерів свого покоління.